Ardahan'da Bulunan Yaralı Kurt, Kars'ta Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
- Ardahan'da bulunan yaralı kurt, Kars'ta tedavi altına alındıKARS - Ardahan'da yaralı halde bulunan ve Kars'ta tedavi altına alınan yaralı kurt hızla iyileşiyor.
- Ardahan
'da bulunan yaralı kurt, Kars
'ta tedavi altına alındı
KARS - Ardahan'da yaralı halde bulunan ve Kars'ta tedavi altına alınan yaralı kurt hızla iyileşiyor.
Ardahan sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Kars'a getirilmişti.
Kafkas Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan ve arka bacaklarında kırık tespit edildi. Kurt'un tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ardahan'da yol kenarında bulunan Kurt'a yoldan geçen bir aracın çarptığı ileri sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
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