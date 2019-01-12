Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Bulunan Yaralı Kurt Tedavi Altına Alındı

Ardahan'da Bulunan Yaralı Kurt Tedavi Altına Alındı

3 dakika önce

Ardahan'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Ardahan'da Bulunan Yaralı Kurt Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Ardahan'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan-Yalnızçam kara yolu yayla mevkinde seyir halinde olan sürücüler, yol kenarında yaralı bir kurt fark etti.

Sürücüler, yaralı kurdun tedavi edilmesi için durumu, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.

Bölgeye gelen görevliler, kurdun, araçların çarpması sonucu arka bacaklarında kırık olduğunu tespit etti.

Kurt, tedavi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:02 Kaynak: AA

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