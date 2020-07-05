Ardahan'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı - Son Dakika

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer , pazarın yeniden açılmasıyla hayvan satıcılarının işlerinin başına geçtiğini belirterek, Kurban Bayramı öncesinde böyle bir kararın alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ardahan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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