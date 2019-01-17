Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Eğitime Kar Engeli

Ardahan'da Eğitime Kar Engeli

29 dakika önce

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

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Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.


Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il geneli tüm okulların tatil edildiği bildirildi.


Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
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