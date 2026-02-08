Ardahan'da Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tipi ve yoğun buzlanma sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışma yürütüyor.
Kar ve tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini gösteriyor.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar Nedeniyle Yol Kapatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?