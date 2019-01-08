Son Dakika Haberleri: Ardahan da Kar ve Tipi Yolları Kapattı

Ardahan da Kar ve Tipi Yolları Kapattı

1 saat önce

Ardahan da kar ve tipi yolları kapattı -Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof yolları ulaşıma kapandıARDAHAN - Ardahan'da etkili olan Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.

Ardahan da kar ve tipi yolları kapattı
-Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Posof yolları ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.
Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan- Artvin karayolu üzerindeki Sahara geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar geçidinde etkili oldu. Bu nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.
Kara yolları 183. Şube şefliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayollarının ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayollarının yanı sıra tüm yollarda kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksattığı belirtilen açıklamada, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Şavşat, Posof, Kar, Ardahan, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 00:33:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan da Kar ve Tipi Yolları Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]