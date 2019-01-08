Ardahan
da kar ve tipi yolları kapattı
-Ardahan- Şavşat
ve Ardahan- Posof
yolları ulaşıma kapandı
ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.
Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar
yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan- Artvin
karayolu üzerindeki Sahara geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar geçidinde etkili oldu. Bu nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.
Kara yolları 183. Şube şefliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayollarının ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayollarının yanı sıra tüm yollarda kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksattığı belirtilen açıklamada, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.