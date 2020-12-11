Ardahan'da kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika

Ardahan'da, trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.
Türkiye'de 1 Aralık- 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik ekipleri, Ardahan- Göle, Ardahan- Kars ve Ardahan- Artvin kara yollarında uygulama yaparak durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.
Kış lastiği taktırmayan ticari araçlara yönelik cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde sürücüler ayrıca buzlanmaya karşıda uyarıldı.
- Kaynak: AA
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