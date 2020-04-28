Ardahan'da

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen üyelere yönelik başlatılan nefes kredisi ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

ATSO Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Başkan Demirci'nin yanı sıra, ATSO Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya ile Denizbank'ın il ve ilçelerdeki şube müdürleri katıldı.

Demirci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından nefes kredisi uygulamasının Denizbank ile imzalandığını hatırlattı.

Kovid-19 salgının etkilerini azaltmak ve üyelerin bu dönemde ilgili kaynağa ulaşmasını kolaylaştırmak adına TOBB nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda nefes kredisinin Denizbank ile imzalandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Kredinin şartları 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7.5 faizle olacaktır. Bir üyemiz azami 50 bin lira kredi kullanabilecek olup 2021 yılında 12 eşit taksitte aylık 4 bin 580 liralık ödemeler şeklinde ilgili bankaya ödemelerini yapacaklardır. Krediden yararlanmak isteyen üyelerimizin odamıza müracaatlarını bekliyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum, diğer bankaların göstermediği kolaylığı gösteren Denizbank yetkililerine burada basın huzurunda teşekkür ediyorum."