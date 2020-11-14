Ardahan'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Operasyonda ayrıca alkol yapımında kullanılan 1 şırınga, 8 şişe, 1 litrelik bandrolsüz viski, el yapımı olduğu değerlendirilen 4 şişe rakı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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