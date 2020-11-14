Ardahan'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Ardahan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan'a bağlı Yalnızçam ile Bağdeşen köylerinde 2 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda N.K'nin Bağdeşen köyündeki evi ile Yalnızçam köyündeki içkili lokantasında bulunan kaçak el yapımı 4 litre sahte alkole el konuldu.
Operasyonda ayrıca alkol yapımında kullanılan 1 şırınga, 8 şişe, 1 litrelik bandrolsüz viski, el yapımı olduğu değerlendirilen 4 şişe rakı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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