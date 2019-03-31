Son Dakika Haberleri: Ardahan'ın Damal İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ergin Önal...

Ardahan'ın Damal İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ergin Önal...

1 saat önce

Ardahan'ın Damal ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ergin Önal kazandı.

Ardahan'ın Damal İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ergin Önal..., System.String[]
Ardahan'ın Damal ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ergin Önal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ergin Önal 862, AK Parti adayı Özge Derdiyok 439, DSP adayı Mehmet Ali Akkuş 409 oy aldı.

-Önal'ın öz geçmişi-

Ergin Önal, 1980'de Damal'da doğdu. İlk ve ortaokulu Damal'da tamamladı. 1996'da Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Önal, mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu.

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Damal Belediye Başkanı seçilen Önal, evli ve bir çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Ardahan, Cumhuriyet Halk Partisi, Ergin Önal, Damal, Güncel
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