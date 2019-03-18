Son Dakika Haberleri: Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

25 dakika önce

Kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı dün kapanan Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı dün kapanan ArdahanArtvin'e bağlayan Ardahan- Şavşat kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Karayolları ekipleri, dün akşam saatlerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahar mevkinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Bu sabah erken saatlerde başlatılan çalışmanın ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Kara yolunda yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:54 Kaynak: AA

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