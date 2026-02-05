Ardahan-Şavşat Yolu Açıldı

Kar ve tipi nedeniyle önceki gün tır ulaşımına kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün tırların geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yolun Sahara mevkisindeki yaylalar bölgesinde yer yer gizli buzlanma görüldüğünü belirterek, uyarıda bulundu.