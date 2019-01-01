Son Dakika Haberleri: Ardahan Yeni Yıla Deve Oynatarak Girdiler

Ardahan Yeni Yıla Deve Oynatarak Girdiler

1 saat önce

Ardahan'ın Posof İlçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul zurna eşliğinde evleri gezerek 'Yılbaşı harçlığı' topladı.

Ardahan Yeni Yıla Deve Oynatarak Girdiler, System.String[]
Ardahan'ın Posof İlçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul zurna eşliğinde evleri gezerek 'Yılbaşı harçlığı' topladı.

Posof'ta 2018'in son gecesi geleneksel deve oyununu oynamak için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyen arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davul zurna eşliğinde dolaşan ve bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

Yılbaşı, Posof, Ardahan, Güncel
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