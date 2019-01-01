Ardahan Yeni Yıla Deve Oynatarak Girdiler
1 saat önce
Ardahan'ın Posof İlçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul zurna eşliğinde evleri gezerek 'Yılbaşı harçlığı' topladı.
Ardahan
'ın Posof
İlçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul zurna eşliğinde evleri gezerek 'Yılbaşı
harçlığı' topladı.
Posof'ta 2018'in son gecesi geleneksel deve oyununu oynamak için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyen arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davul zurna eşliğinde dolaşan ve bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirmeleri ilginç görüntü oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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