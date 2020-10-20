Ardahanlı avukat ve doktorlar "kadına şiddet"e karşı farkındalık sağlıyor - Son Dakika

Ardahanlı avukat ve doktorlar "kadına şiddet"e karşı farkındalık sağlıyor

20.10.2020 10:43
Ardahanlı avukat ve doktorlar

Ardahan'da bir araya gelen avukatlar ve doktorlar, şiddete maruz kalan kadınlara haklarını öğretmek ve süreci sağlıklı yürütmesi amacıyla destek oluyor.

Ardahan'da bir araya gelen avukatlar ve doktorlar, şiddete maruz kalan kadınlara haklarını öğretmek ve süreci sağlıklı yürütmesi amacıyla destek oluyor.

Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programı'nın desteklediği, Ardahan Kent Konseyince hayata geçirilen proje kapsamında Ardahan Barosu'na kayıtlı avukatlar ve alanında uzman doktorlar ile çeşitli kurumların temsilcileri bir araya geldi.

Bu çerçevede kadına yönelik şiddeti konu alan 15'er dakikalık 3 ayrı video hazırlayan avukat, doktorlar, bu videoları sosyal medya hesaplarında paylaşıp kadınları bu hususlarda bilgilendirmeye çalışıyor.

Kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan çalışmaya Ardahan Barosu avukatları ve tıp doktorlarının yanı sıra alanında uzman kişiler de destek veriyor. Projeyle kadınlara avukatlarca hukuki bilgiler verilirken doktorlarca psikolojik destek de sağlanıyor.

Çalışma çerçevesinde ayrıca özellikle yeni tip koronaviris (Kovid-19) sürecini evinde geçirmek zorunda kalan ailelerin çocuklarına da çocuk doktorlarınca hazırlanan benzer videolarla yöresel oyunların tanıtımı yapılıp eğlenceli anlar yaşamaları amaçlanıyor.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde yapılan söz konusu çalışmanın önemine dikkati çekerek, kısa sürede binlerce insana ulaştıklarını söyledi.

Taştan, kovid-19 sürecinde evde kalınması istenen dönemlerde dünya genelinde ve Türkiye'de evde kalan ve şiddete uğramış kadınları gözlemlediklerini belirtti.

Bu süreçte konsey olarak yerelde böyle bir çalışma yapıp şiddetlerin önlenmesine katkı sunmaya karar verdiklerini ifade eden Taştan, "Sosyal medya kanalıyla yaptığımız bu çalışma uzmanlarca gerçekleşti. Avukatlar ve doktorlar başta olmak üzere ilgili uzmanlar şiddete uğramış bir kadına süreci nasıl yürütmesi gerektiği yönünde en ayrıntılı bilgiyi ve yasaları anlatıyor." şeklinde konuştu.

Katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Taştan, "Çalışmada ayrıca çocuklarımız unutulmadı. Evde kalma döneminde çocuklara ise unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızla buluşuyor. Çocuklar için son derece öğretici ve eğlendirici oluyor. Bu oyunlar uzmanlarca uygulamalı olarak kendilerine aktarılıyor. Amacımı bu videolarımızı hedef kitleye en sağlıklı şekide ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

"Son derece verimli bir çalışma"

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız da böyle bir süreçte baronun duyarsız kalamayacağını anlattı.

Kendilerinden istenen desteğin avukatlarca verildiğini belirten Yıldız, "Böyle bir projeye destek vermememiz düşünülemez. Şiddete uğramış bir kadına yasal haklarının hatırlatılması konusunda avukatlarımız gerekli çalışmayı yaptı. Çalışmada video aracılığıyla kadına önemli yasal bilgilendirmeler yapılıyor. Son derece verimli bir çalışma." dedi.

Söz konusu çalışmayı önemsediklerini dile getiren Yıldız, baro olarak şiddet olayları karşısında 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Zahit Şeyhanoğulları, Sosyal Medya, Ardahan, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahanlı avukat ve doktorlar 'kadına şiddet'e karşı farkındalık sağlıyor - Son Dakika

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