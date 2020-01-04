Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68 - Son Dakika
Son Dakika Spor Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68 - Son Dakika Spor

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68

6 saat önce

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem TetikTOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 12, Tarik Phillip 18, Matthew Lojeski 20, Devin Williams 12, Muhsin Yaşar 13, Batın Tuna 12, Berkan Durmaz 14, Barış Ermiş 2, Ata Can Atsüren 3, Muhaymin Mustafa 2, Bora SatırAREL ÜNİ.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 12, Tarik Phillip 18, Matthew Lojeski 20, Devin Williams 12, Muhsin Yaşar 13, Batın Tuna 12, Berkan Durmaz 14, Barış Ermiş 2, Ata Can Atsüren 3, Muhaymin Mustafa 2, Bora Satır

AREL ÜNİ. BÜYÜKÇEKMECE: Osiris Eldridge 13, Jeremy Saffold 11, Andrew Delano Andrews 18, Mert Celep, Robert Upshaw Iii 7, Cengizhan İvedi 7, Mükremin Deniz Kılıçlı 7, Kaan Sarıaslan 5, Arda Erdoğan, Yiğit Abdullahoğlu, Uğur Hortum

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 60-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 90-50

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 42 sayı farkla 110-68 yendi.

Maçın ilk bölümlerinden itibaren rakibi üzerindeki etkisini hissettiren TOFAŞ, pota altını verimli kullanarak ilk periyodu 25-20 önde bitirdi. İkinci periyotta Devin Williams'ın üst üste basketleriyle maçın momentumunu tamamen eline geçiren Bursa temsilcisi, 13'üncü dakikada Matt Lojeski'nin üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 40-28. Akabinde Williams-Lojeski ikilisiyle sayılar bulmaya devan eden TOFAŞ, soyunma odasına 60-40'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta iyi bir savunma yapan Bursa temsilcisi, bu periyotta rakibini yalnızca 10 sayıda tuttu. Bununla beraber hücum etkinliğini zenginleştiren TOFAŞ, genç oyuncusu Berkan Durmaz'ın da periyodun son bölümlerindeki skorer oyunuyla farkı iyice artırdı ve son periyoda 40 sayı farkla girdi: 90-50.  Maçın son periyodunda genç oyuncularının ağırlıkta olduğu bir beş ile parkede yer alan Bursa temsilcisi, aradaki sayı farkını korudu ve parkeden 42 sayılık farkla 110-68 galip ayrıldı.


Ziya Özorhon, Büyükçekmece, Williams, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu
Büyükçekmece'de otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Son Dakika Haberleri
01:54 Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı - Son Dakika Spor
01:02 Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu - Son Dakika Spor
23:19 TOFAŞ 110-68 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Son Dakika Spor
23:19 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 04:53:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]