Arfaa'da Yeni Dönem Başladı: Havacılık Emeklileri Biraraya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arfaa'da Yeni Dönem Başladı: Havacılık Emeklileri Biraraya Geldi

Arfaa\'da Yeni Dönem Başladı: Havacılık Emeklileri Biraraya Geldi
16.06.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Airline Retired Flight Attendants Association (ARFAA), 2026 dönemi yönetimini üyeleriyle buluşturdu. Etiler'de gerçekleştirilen tanışma toplantısında yaklaşık 100 havacılık emeklisi bir araya gelirken, yeni dönemin hedefleri ve projeleri paylaşıldı.

GÖKYÜZÜNÜN EMEKTARLARI AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

"Birlikte Daha Güçlü, Birlikte Daha Güzel Yarınlara" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Airline Retired Flight Attendants Association (ARFAA), yeni dönem yönetimini belirlemesinin ardından üyeleriyle ilk kez geniş katılımlı bir organizasyonda bir araya geldi. Etiler'de düzenlenen tanışma toplantısına yaklaşık 100 kişi katılırken, yıllarca havacılık sektöründe görev yapmış kabin amirleri ve kabin memurları özlem giderme fırsatı buldu.

Arfaa'da Yeni Dönem Başladı: <a class='keyword-sd' href='/havacilik/' title='Havacılık'>Havacılık</a> Emeklileri Biraraya Geldi

YENİ YÖNETİM ÜYELERİ KARŞILADI

Toplantıda ARFAA Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yorgun'un yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşmak Aşar, Genel Sekreter Ümit Bender, Sayman Müge Şebboy, Yönetim Kurulu Asil Üyesi Işık Başateş ile Denetleme Kurulu üyeleri Nurdan Ezmek, Demet Yalçınkaya, Oya Erpek, Funda Ulutaşdelen, Yasemin Malkoç ve Handan Bayram yer aldı. Yönetim kurulunun diğer üyeleri Dilek Dilmen, Gaye Baysal Aydın, Dilek Gergeroğlu, Aşkın Bozkurt ve Belma Bozkurt da davetlileri karşılayarak organizasyona ev sahipliği yaptı.

AMAÇ DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK

Emekli kabin amirleri ve kabin memurlarını bir araya getiren ARFAA, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleriyle meslektaşlarına destek olmayı amaçlıyor. Dernek, özellikle ihtiyaç sahibi havacılık emeklilerine yönelik sosyal projeler, etkinlikler ve destek programlarıyla üyeler arasındaki birlikteliği güçlendirmeyi hedefliyor.

HÜLYA YORGUN: "DAHA GÜÇLÜ BİR ARFAA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ARFAA Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yorgun, yeni dönemin vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Yorgun konuşmasında, "Büyük bir heyecan ve sorumlulukla devraldığımız bu görevi geçmişimizin değerlerinden aldığımız güçle geleceğe taşıyacağız. Dayanışmayı büyüten, üyeleriyle güçlenen, daha aktif ve daha güçlü bir ARFAA için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yorgun'un konuşması salondan büyük alkış aldı.

Arfaa'da Yeni Dönem Başladı: Havacılık Emeklileri Biraraya Geldi

HEDİYE ÇEKİLİŞLERİ VE HASRET GİDEREN BULUŞMA

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte eski dostlar uzun süre sohbet ederek hasret giderdi. Program kapsamında gerçekleştirilen hediye çekilişleri de davetlilere keyifli anlar yaşattı. Yoğun katılım ve yüksek motivasyonla gerçekleşen organizasyon, ARFAA'nın yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı sosyal sorumluluk ve dayanışma çalışmalarının da ilk adımı olarak değerlendirildi.

Havacılık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Kadın Arfaa'da Yeni Dönem Başladı: Havacılık Emeklileri Biraraya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda bir ilk ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk
CHP’den AK Parti’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya neşterli saldırı girişimi CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında belgeler Ankara’ya gönderildi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında belgeler Ankara'ya gönderildi
Yabancı gelin, 88 yaşındaki kayınpederini döve döve öldürdü Yabancı gelin, 88 yaşındaki kayınpederini döve döve öldürdü
Herkes bu çocuğu konuşuyor Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
Mersin’de vicdanları yaralayan görüntü: Kediyi çuvala koyup atmaya kalktı Mersin'de vicdanları yaralayan görüntü: Kediyi çuvala koyup atmaya kalktı
Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş’a başkan olacağım Efsane isim ilk kez açıkladı: Beşiktaş'a başkan olacağım

16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
16:19
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
16:12
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
16:07
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar
Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 19:36:29. #7.13#
SON DAKİKA: Arfaa'da Yeni Dönem Başladı: Havacılık Emeklileri Biraraya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.