Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü

6 saat önce

Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde hafta sonu Arapgirspor ile karşılaşan Arguvan Belediyespor sahadan 2-2'lik skorla ayrılarak gurup liderliğini devam ettirdi.

Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü, System.String[]

Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi'nde hafta sonu Arapgirspor ile karşılaşan Arguvan Belediyespor sahadan 2-2'lik skorla ayrılarak gurup liderliğini devam ettirdi.


Pazar günü Arapgir İlçe Stadında oynanan karşılaşma da gurubun iki önemli takımı Arguvan Belediyespor ve Araapgirspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2- berabere sonuçlanırken, Arguvan Belediyespor averaj farkı ile 21 puanla gurup liderliğini sürdürdü.


Karşılamayı Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile Arapgir ile Arguvan ilçe Cumhuriyet savcıları da takip etti. - MALATYA

Arapgir, Malatya, Arguvan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 12 yaşından küçük çocuklara idmanda kafa vurmak yasaklandı
Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]