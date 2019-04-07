Arguvan'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA'nın Arguvan
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlediği 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 20.47'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü isi Hekimhan
ilçesine bağlı Yağca köyü olarak açıkladı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
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