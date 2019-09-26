Son Dakika Haberleri: Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy için veda yemeği verildi
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Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy için veda yemeği verildi

1 saat önce

Malatya merkeze atanan Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yusuf Soy için veda yemeği düzenlendi.

Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy için veda yemeği verildi, System.String[]

Malatya merkeze atanan Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yusuf Soy için veda yemeği düzenlendi.


Arguvan Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi inde verilen yemeğe Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, kurum müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, veda yemeğinde yaptığı konuşmada görev süresince uyumlu ve gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Soy'a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.


Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise "Önemli olan insanların geride ne bıraktığı nasıl yaşadığıdır. Her kesimin beğenisini kazanan Jandarma Komutanı Yusuf Soy, arkasında iyi bir miras bırakmıştır. Kendisini tanımaktan mutluyuz. İlçem adına komutanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


İlçe Jandarma Komutanı Soy ise, tüm yöneticilere teşekkür ederek "Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve vatan topraklarımızı savunmak için yaptığımız görevimizde meslek hayatımın en güzel 1 yılını burada geçirdim ve mutlu ayrılıyorum. Zihninizde olumlu düşünceler bırakabilmişsek ne mutlu bize. Bu yönden gurur duyarız" dedi. - MALATYA

Mehmet Kızıldaş, Jandarma, Malatya, Arguvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:09 Kaynak: İHA
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