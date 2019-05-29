Son Dakika Haberleri: Arguvan rengarenk
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Arguvan rengarenk

20 dakika önce

Arguvan ilçesinde park ve bahçelere dikilen çiçekler ilçeyi rengarenk yaptı.

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Arguvan ilçesinde park ve bahçelere dikilen çiçekler ilçeyi rengarenk yaptı.

Arguvan Belediyesi tarafından ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor" diyerek belediyedeki kadın personeller tarafından ilçenin çeşitli parklarına estetik ve daha güzel bir görüntü kazandırmak adına mevsimlik çiçek dikimi yapıldığını söyledi.

Kızıldaş, parkların şimdi daha güzel olduğunu ifade ederek peyzaj çalışmalarının süreceğini söyledi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:52 Kaynak: İHA
Mehmet Kızıldaş, Arguvan, Güncel
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