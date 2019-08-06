Arhavi Organize Sanayi Bölgesi 15. Müteşebbis Heyeti Toplantısı
3 saat önce
Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi'nin 15. (AROSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.
Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:12 Kaynak: AA
'nin 15. (AROSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Yılmaz Doruk
başkanlığında yapıldı.
Arhavi Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda. Hopa
Kaymakamı ve Arhavi Kaymakam Vekili Abdurrezzak Canpolat
, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu
, İl Genel Meclis Başkanı
Furkan Çakmak, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ve müteşebbis heyeti hazır bulundu.
Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Hasan Özpervan yapılan çalışmalar hakkında müteşebbis heyetine bilgi verdi.
Toplantıda bugüne kadar yapılmış işlemler de genel olarak değerlendirildi.
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