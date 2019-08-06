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Arhavi Organize Sanayi Bölgesi 15. Müteşebbis Heyeti Toplantısı

3 saat önce

Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi'nin 15. (AROSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi 15. Müteşebbis Heyeti Toplantısı, System.String[]
Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi'nin 15. (AROSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Arhavi Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda. Hopa Kaymakamı ve Arhavi Kaymakam Vekili Abdurrezzak Canpolat, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ve müteşebbis heyeti hazır bulundu.

Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Hasan Özpervan yapılan çalışmalar hakkında müteşebbis heyetine bilgi verdi.

Toplantıda bugüne kadar yapılmış işlemler de genel olarak değerlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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