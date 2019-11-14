"Arıcılar 20 kat daha fazla gelir elde edecek"

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında arı ve arı ürünleri hakkında birçok çalışma yapan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ile Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında "Arı ve Arı Ürünleri Üretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç Dr. Meral Kekeçoğlu ve ekibi tarafından yapılan proje kapsamında propolis, katma değeri yüksek standartlara uygun gıda takviyesi olarak kullanılabilecek damla haline getirildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, yapılan proje sayesinde yalnızca üreticinin değil aynı zamanda da tüketicinin de kazanacağını belirterek, "Geliştirilen ürün kovandan sofraya veya raflara kadar üretimin tüm aşamasında Düzce Üniversitesi'nin kontrolünde olacak. Düzce Üniversitesi'nin göstermiş olduğu bu hassasiyet sonucunda sahteciliğin ve merdiven altı üretimin önüne geçilerek, tüketiciler gönül rahatlığıyla ürünlerini satın alıp tüketebilecek." dedi.

Propolis konusunda uzun yıllardır çeşitli eğitimler verdiklerinin altını çizen Kekeçoğlu, şöyle konuştu:

"Merkezimiz tarafından arı ürünleri hakkında eğitim verilmeden ve farkındalık oluşturulmadan önce propolis bilinmiyordu ve arıcılar tarafından kovandan kazınarak çöpe atılıyordu. Üniversitemizin çalışma ve gayretleri sonucunda atıl durumdaki değerli bir arı ürünü katma değeri yüksek sağlık açısından çok önemli bir gıda takviyesine dönüştürüldü. Atıl durumdaki bir ürünün değerlendirilmesi ve bunun sonucunda arıcıların şu an kazandığından 20 kat daha fazla gelir elde edecek olması ekonomik kalkınmaya örnek teşkil edecek müthiş bir modeldir."