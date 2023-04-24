Oltasına takılan kadın cesediyle şoke olan balıkçı, hemen yetkililere haber verdi - Son Dakika
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Oltasına takılan kadın cesediyle şoke olan balıkçı, hemen yetkililere haber verdi

25.04.2023 17:48

Edirne'de Ramazan Bayramı arifesinde kaybolduğu belirtilen 81 yaşındaki bir kadına ait cansız beden, Ergene Nehri'nde balıkçıların oltasına takıldı. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan balıkçı, durumu güvenlik güçlerine iletti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde ikamet eden E.A. (81), bayram alışverişi için oğluyla geldiği ilçe merkezinde kayboldu. Güvenli olması sebebiyle postanenin bekleme salonunda annesini bırakarak, annesine ilaç yazdırmak için sağlık ocağına giden E.A., dönüşte annesinin orada olmadığını görünce durumu Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

BALIKÇININ OLTASINA TAKILDI

Emniyet güçleri, kayıp olan 81 yaşındaki E.A.'yı bulmak için çalışmalarını başlatırken, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü kayıp şahısla ilgili acı haber Ergene Nehri üzerinde oltayla balık tutan balıkçılardan geldi. Ergene Nehri üzerinde oltayla balık tutan balıkçılar, oltalarına bir cesedin takıldığını görünce durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

Oltasına kadın cesedi takılan balıkçı, telefona sarıldı

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan inceleme sonucunda cesedin kayıp olarak aranan E.A.'ya ait olduğu tespit edildi. E.A.'nın intihar mı ettiği yoksa bir cinayete kurban giderek öldürüldükten sonra Ergene Nehri'ne atılıp atılmadığının tespiti için otopsi yapılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Ramazan Bayramı, Edirne, Ergene, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oltasına takılan kadın cesediyle şoke olan balıkçı, hemen yetkililere haber verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oltasına takılan kadın cesediyle şoke olan balıkçı, hemen yetkililere haber verdi - Son Dakika
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