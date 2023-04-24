Oltasına takılan kadın cesediyle şoke olan balıkçı, hemen yetkililere haber verdi

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Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarta karşı çıktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde ikamet eden E.A. (81), bayram alışverişi için oğluyla geldiği ilçe merkezinde kayboldu. Güvenli olması sebebiyle postanenin bekleme salonunda annesini bırakarak, annesine ilaç yazdırmak için sağlık ocağına giden E.A., dönüşte annesinin orada olmadığını görünce durumu Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

BALIKÇININ OLTASINA TAKILDI

Emniyet güçleri, kayıp olan 81 yaşındaki E.A.'yı bulmak için çalışmalarını başlatırken, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü kayıp şahısla ilgili acı haber Ergene Nehri üzerinde oltayla balık tutan balıkçılardan geldi. Ergene Nehri üzerinde oltayla balık tutan balıkçılar, oltalarına bir cesedin takıldığını görünce durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan inceleme sonucunda cesedin kayıp olarak aranan E.A.'ya ait olduğu tespit edildi. E.A.'nın intihar mı ettiği yoksa bir cinayete kurban giderek öldürüldükten sonra Ergene Nehri'ne atılıp atılmadığının tespiti için otopsi yapılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.