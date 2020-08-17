Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı - Son Dakika

Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı

Temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik güçlü bir artışla 112 milyar TL'ye ulaştı.

Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı, System.String[]

Temmuz ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik güçlü bir artışla 112 milyar TL'ye ulaştı. Kartlarla yapılan her 5 TL'lik 'Kamu/Vergi' ödemesinin 3 TL'si internetten gerçekleştirildi. Bayramda 10,5 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, Arife Günü'nde kartlı ödeme adedinde rekor kırıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2020 yılının temmuz ayına ilişkin verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, temmuz sonu itibarıyla sektörde yaklaşık 175 milyon banka kartı, 72 milyonun üzerinde kredi kartı olmak üzere toplam 247 milyon kart bulunuyor.

Temmuz ayında normalleşme süreciyle beraber banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 112,1 milyar TL'lik rekor tutarda ödeme yapıldı. Bu, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 27'lik bir artış anlamına geliyor. Pandemi döneminde özellikle nisan ve mayıs aylarında kartlı ödemelerde daralma görülmüştü. Temmuz ayında yaşanan bu artış, haziran itibarıyla normalleşmenin başlamasıyla birlikte ödeme alışkanlıklarında da normalleşmeye işaret ediyor.

Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 92,6 milyar TL'sinde kredi kartları, 19,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödeme tutarında önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 66 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde internetten ödemeler tercih edildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 4 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla beraber 1 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 5,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu değer 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 21'lik bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 550 TL oldu. Kartlarla yapılan kamu-vergi ödeme tutarının yüzde 60'ında internetten ödeme tercih edildi, yani her 5 TL kartlı kamu-vergi ödemesinin 3 TL'si internetten yapıldı.

Kurban Bayramı'nda kartlarla 10,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı

30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı'nda kartlarla 10,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2019 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 36 oranında büyüme olduğunu gösteriyor.

Arife gününde ödeme adedi rekoru yenilenerek bugüne kadar bir günde gerçekleşen en fazla kartlı ödeme adedine ulaşıldı. Arife gününde 27,2 milyon adet ödeme işlemi yapılırken, bir önceki rekor 26,6 milyon adet ödeme işlemi ile bu yılın Ramazan Bayramı Arife Günü öncesinde (22 Mayıs 2020) görülmüştü.

Arife gününde en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 15.36 oldu.

Arife gününde yaklaşık 4,3 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık 5'te 2'sini oluşturdu.

Bayramda ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti

Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla kartlı ödemenin yüzde 30 pay ile "market-gıda" sektöründe gerçekleştiği görülüyor. "Market- gıda" sektörünü yüzde 11 pay ile "akaryakıt istasyonları" ve yüzde 9 pay ile "giyim ve aksesuar" sektörleri takip ederken; yüzde 7 pay ile "yemek" sektörü ve yüzde 6 pay ile "elektronik eşya" sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı. - İSTANBUL

arefe günü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı - Son Dakika Ekonomi
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