Arıkan: Gerçek enflasyon açıklansın

(ANKARA) -Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "TÜİK'in algıları yerine gerçek enflasyonu açıklarsanız emekli için Gabar'dan gelecek petrolü beklemek zorunda kalmazsınız" ifadelerini kullandı.

TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonu aralıkta düşük gösterip ocakta emekliyi açlığa mahküm etmezseniz İngiliz işgaline uğramazsınız. TÜİK'in algıları yerine gerçek enflasyonu açıklarsanız emekli için Gabar'dan gelecek petrolü beklemek zorunda kalmazsınız. Kağıt üstündeki rakamlarda değil de çarşıda pazarda yaşarsanız, 500 bin lira vekil maaşı yetmiyor demezsiniz. TÜİK'in rakamlarındaki ahlak sorunu, Türkiye'nin enflasyon sorunundan daha büyük."