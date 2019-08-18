Arıtma tesisinde iş kazası: 1 yaralı
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir firmaya ait arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, bir firmaya ait arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Bugün öğle saatlerinde, Gebze Cumhuriyet Mahallesi
'nde kurulu özel bir firmaya ait arıtma tesisi içerisindeki yanma ünitesinde bulunan makinede yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, Yasin Kınalı
isimli işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Kınalı'yı Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yüz ve ellerinde yanıklar oluşan işçi tedavi altına alındı. Tesiste incelemede bulunan itfaiye ekipleri rapor tutarak tesisten ayrılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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