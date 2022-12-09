ARIZALANAN OTOBÜS HAREKET ETTİ, MOTOR KAPUTUNA TUTUNUP SÜRÜKLENEN ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika
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ARIZALANAN OTOBÜS HAREKET ETTİ, MOTOR KAPUTUNA TUTUNUP SÜRÜKLENEN ŞOFÖR YARALANDI

09.12.2022 16:18

İZMİR'in Dikili ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarında duran belediye otobüsü, şoförü arka motor kaputunu açtığı sırada aniden hareket edip, park halindeki otomobile ardından da duvara çarptı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarında duran belediye otobüsü, şoförü arka motor kaputunu açtığı sırada aniden hareket edip, park halindeki otomobile ardından da duvara çarptı. Kazada, otobüsü motor kaputundaki dışarıdan stop etme butona basarak durdurmaya çalışan şoför Tuğba Gelengül (42) sürüklenerek yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Dikili Devlet Hastanesi- Dikili Garajı arasında sefer yapan Tuğba Gelengül'ün kullandığı 839 numaralı belediye otobüsü, önceki gün, Salimbey Mahallesi'nde arıza yaptı. Gelengül, Devlet Hastanesi karşısındaki yokuşta, yolun sağına aracı çekip, arızaya bakmak için indi. Gelengül, otobüsün arkasındaki motor kaputunu açtığı sırada otobüs bir anda yokuş aşağı hareket etti. Motor kaputundaki dışardan stop etme butonuna basarak otobüsü durdurmaya çalışan Gelengül, kendisini kurtaramayınca sürüklendi. Otobüs, park halindeki otomobile, ardından da bir duvara çarparak durdu. Yaralanan Gelengül, çağırılan ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Tuğba Gelengül, ilk müdahalesinin ardından Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kırıkları alçıya alınan Gelengül, taburcu edildi. Otobüsteki 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Bu arada kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, Dikili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARIZALANAN OTOBÜS HAREKET ETTİ, MOTOR KAPUTUNA TUTUNUP SÜRÜKLENEN ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARIZALANAN OTOBÜS HAREKET ETTİ, MOTOR KAPUTUNA TUTUNUP SÜRÜKLENEN ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika
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