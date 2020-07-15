Arjantin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Arjantin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BUENOS 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Arjantin'de Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle idrak edildi.

BUENOS 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Arjantin'de Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle idrak edildi.

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Şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Buenos Aires'te uygulanan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.

Diyanet Temsilcisi Şükrü Çetin, darbe girişimi sırasında şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, törende yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle uygulanan önlemler kapsamında önceki yıllarda olduğu gibi geniş katılımlı bir etkinlik düzenlenemediğini ancak dar katılımlı da olsa 15 Temmuz'un idrak edilmesi gerektiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini kınayan Altay, şöyle devam etti:

"4 yıl önce FETÖ'nün Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve demokrasisine yönelik yaptığı hain darbe girişimi, Türk halkının gerek tankların önüne yatması gerek göğsünü kurşunlara siper etmesiyle cesurca ve kahramanca darbeye karşı çıkması sonucu başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye, o gece şehit olan 251 kişiye ve 2 bin 193 gaziye çok şey borçlu."

Altay, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının bazı ülkelerde aktif olduğunu, eğitim, hayır işleri, dinler ve kültürler arası diyalog gibi kisveler altında saklanarak ve kendilerini muhalif gibi göstererek bu ülkelerde bir mağduriyet hikayesi oluşturmaya çalıştığına dikkati çekti.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde kararlı olduğuna vurgu yapan Altay, 6 ay önce Arjantin'de FETÖ'ye ait bir okulun kapandığını da kaydetti.

Altay, FETÖ'nün Arjantin'deki varlığına da değinerek, "Biz, Arjantinli muhataplarımızı uyarmayı sürdüreceğiz." dedi.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi konulu video gösterimiyle sona erdi.

Arjantin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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