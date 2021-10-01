Arjantin'de batan denizaltı davasında eski Devlet Başkanı Macri ifade verecek - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de 2017'de 44 kişilik mürettebatıyla batan denizaltı davasında, kurbanların ailelerinin sözde yasa dışı dinlenmesinin araştırıldığı soruşturmada eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ifadeye çağrıldı.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Federal Yargıç Dolores Martin Bava, batan denizaltı davasında hayatını kaybeden 44 kişinin yakınlarının sözde usulsüz dinlendiğinin araştırıldığı soruşturma kapsamında Macri'yi 7 Ekim'de ifadeye çağırdı ve Eski Devlet Başkanı'na yurt dışına çıkma yasağı getirdi.

Federal İstihbarat Ajansı (AFI) Başkanı Cristina Caamano'nun şikayeti üzerine başlayan soruşturmada, batan denizaltıda ölenlerin yakınlarının sözde yasa dışı dinlenmesiyle onların taleplerinin ve iddialarının kontrol altına alınması araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında, denizaltının battığı dönemin Devlet Başkanı Macri ilk kez ifade vermeye çağrıldı. Bu arada hakkında yurt dışına çıkma yasağı çıkarılan Macri, bir konferansa katılmak üzere 30 Eylül'de gittiği ABD'nin Miami şehrinde bulunuyor.

ARA San Juan'ın batması

Arjantin'in güney ucundaki Ushuaia Limanı'ndan kuzeydeki Mar del Plata'daki üssüne dönen ARA San Juan isimli denizaltıda 14 Kasım 2017 gecesi yangın çıktığı bildirilmişti.

Denizaltı ertesi gün yangına sebep olan bataryanın denenmesi için 40 metre derine indirilmek istenmiş ve bu sırada batarak 44 mürettebata mezar olmuştu.

Arjantin donanmasına 1983'te katılan Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı ARA San Juan, 18 ülkeden 4 binden fazla personelle yapılan çalışmalar sonucu kazadan bir yıl sonra Kasım 2018'de bulunmuştu.