Arjantin'de "servet vergisi" yasalaştı - Son Dakika

Arjantin'de "servet vergisi" yasalaştı

05.12.2020 04:59
Arjantin'de

BUENOS Arjantin'de serveti belirli bir miktarı aşan kişilerden bir kerelik özel vergi alınmasını içeren yasa tasarısı, Senatoda onaylanarak yasalaştı.

BUENOS Arjantin'de serveti belirli bir miktarı aşan kişilerden bir kerelik özel vergi alınmasını içeren yasa tasarısı, Senatoda onaylanarak yasalaştı.

Arjantin Kongresinin üst kanadı Senatörler Meclisinde düzenlenen oturumda, ülkede serveti 200 milyon Arjantin pesosundan (2,5 milyon dolar) fazla olan kişilerden özel bir vergi alınmasını kapsayan yasa tasarısı, 26 hayır oyuna karşı 42 evet oyuyla yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı Alberto Fernandez tarafından imzalanması gerekiyor.

Ülkede hükümet kanadı, bu yasa sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu zararın hafifleyeceğini savunurken, yasayı "uygulanamaz" olarak değerlendiren muhalefet ise düzenlemede tutarsızlıkların olduğunu ve hukuki davalara neden olacağını ileri sürüyor.

Servet vergisi

Arjantin'de tam adı "Büyük Servetlerin Olağanüstü Dayanışma Katkısı Kanunu" olan, "servet vergisi" olarak da bilinen yasayla, varlığı 200 milyon pesoyu aşan (resmi dolar kuruyla yaklaşık 2,5 milyon dolar) kişilerin servetinden yüzde 2 ila 3,5 arasında değişen miktarda vergi alınacak.

Yasaya göre, en düşük vergiyi yüzde 2'sini ödemek kaydıyla serveti 200 milyon pesoyu aşan kişiler, en yüksek vergiyi ise yüzde 3,5'ini ödemek kaydıyla serveti 3 milyar pesoyu (36 milyon dolar) aşanlar ödeyecek.

Ülkede yaklaşık 12 bin kişiyi etkileyecek ve yalnızca bir kere alınacak vergiyle, yaklaşık 300 milyar Arjantin pesosu (3,8 milyar dolar) yerel paranın elde edilmesi öngörülüyor.

Eski Devlet Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in oğlu milletvekili Maximo Kirchner'ın hazırladığı servet vergisi nisan ayında gündeme gelmiş ve ülke muhalefeti tarafından eleştirilmişti.

Son yıllarda ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de Alberto Fernandez hükümeti, ülkenin içinde bulunduğu durumdan eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ve onun neoliberal politikalarını sorumlu tutarken, ülke muhalefeti ise son bir yılda Arjantin pesosunun yabancı para karşısında ciddi değer kaybedişinden, vergiler nedeniyle büyük şirketlerin merkezlerini Arjantin'den taşımalarından hükümeti sorumlu tutuyor.

Yasa Tasarısı, Arjantin, Hükümet, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de 'servet vergisi' yasalaştı - Son Dakika


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