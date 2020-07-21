Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Son Dakika

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 113 kişinin ölmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 373'e, vaka sayısı da 3 bin 937 artarak 130 bin 774'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 46 bin 704 vaka, 892 ölüm; Buenos Aires eyaleti de 73 bin 340 vaka, 1175 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 55,6, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 65 olduğu belirtildi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise karantina sürüyor.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 130 artarak 8 bin 633'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 99 artarak 333 bin 29'a çıktı.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 303 bin 992, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1753, durumu kritik olanların sayısı ise 276 olarak açıklandı.

Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 420 bin 390 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 245 bin 983 vaka ve 6 bin 975 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı pazartesinden itibaren uygulamaya konmuştu.

Buenos Aires, Arjantin, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Son Dakika
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