Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı. Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya'nın izleyici karşısına çıkacağı 563'üncü bölüm, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

Dizide, Sevi Demirçivi amir Ümit karakterine, Emre Törün Civan karakterine, Rabia Kaya ise Nuray Yıldız karakterine hayat verecek.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D'de...