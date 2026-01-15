Arka Sokaklar'da Duygu Fırtınası - Son Dakika
Arka Sokaklar'da Duygu Fırtınası

Arka Sokaklar\'da Duygu Fırtınası
15.01.2026 14:39
Yeni bölümde Rıza Baba'nın durumu ve Ali'nin hayatı için izleyiciler endişeli. 16 Ocak'ta!

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde duygu fırtınası esecek. Ali'nin bıçakladığı Rıza Baba'nın yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği tanıtım, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Mesut'un 'Rıza Baba yok, evinde yok, hayatımızda yok' sözlerinin ardından Rıza Baba'nın 'Belki de buraya kadardır evlat' cümlesi, izleyicileri endişelendirdi.

'AÇ GÖZLERİNİ ALİ'

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar'ın tanıtımında Hüsnü'nün çığlığı da yürekleri dağladı. Kucağında kanlar içindeki Ali'yi tutan Hüsnü'nün 'Aç gözlerini Ali' diye gözyaşları içindeki yakarışı, ekran karşısındakileri derinden sarstı. Tanıtımla birlikte 'Rıza Baba ölüyor mu?', 'Ali öldü mü?' soruları sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler yeni bölümü merakla beklerken bu soruların yanıtlarının peşine düştü.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 16 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
