Arka Sokaklar\'da Duygu Fırtınası

KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde duygu fırtınası esecek. Ali'nin bıçakladığı Rıza Baba'nın yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği tanıtım, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Mesut'un 'Rıza Baba yok, evinde yok, hayatımızda yok' sözlerinin ardından Rıza Baba'nın 'Belki de buraya kadardır evlat' cümlesi, izleyicileri endişelendirdi.

'AÇ GÖZLERİNİ ALİ'

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar'ın tanıtımında Hüsnü'nün çığlığı da yürekleri dağladı. Kucağında kanlar içindeki Ali'yi tutan Hüsnü'nün 'Aç gözlerini Ali' diye gözyaşları içindeki yakarışı, ekran karşısındakileri derinden sarstı. Tanıtımla birlikte 'Rıza Baba ölüyor mu?', 'Ali öldü mü?' soruları sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler yeni bölümü merakla beklerken bu soruların yanıtlarının peşine düştü.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 16 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.