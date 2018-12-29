Son Dakika Haberleri: "Arka Sokaklar" Yine Zirvede!

"Arka Sokaklar" Yine Zirvede!

26 dakika önce

Kanal D'nin Erler Film imzalı fenomen dizisi Arka Sokaklar dün akşam (28 Aralık) yayınlanan 501.bölümüyle yine zirvede yer aldı.

Dizi, tüm kişilerde 10,36 izlenme oranı ve 21,60 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

"ARKA SOKAKLAR" YENİ BÖLÜMÜ İLE BU AKŞAM EKRANA GELİYOR

Nizam, Hakan'ın kurtulması için para istemektedir. Ekip parayı götürmeye karar verir. Aylin parayı kendisi götürmek ister. Ekiptekiler mecburen razı gelir. Aylin tarif edilen şekilde tekneye biner. Ekiptekiler de müşteri gibi gözlem halindedir. Aylin haber getiren çaycı kılığındaki adamla birlikte denize atlar. Artık Aylin'e ulaşmak daha da zorlaşacaktır.

Hüsnü ve Meryem iyice yakınlaşmıştır. Birlikte keyifli bir gün geçirirler. Hüsnü yeni yıl için Meryem'i evine çağırır. Evdekilerin bu davete tepkisi ne olacaktır? Bankaya Taylan isimli biri müşteri gibi girmiştir ve herkesin eve gitmesini bekledikten sonra kasalara ulaşır. Güvenlik bankayı açtığı zaman Taylan'la karşılaşır. Taylan güvenliği öldürür. Kendi de yaralanmıştır. Olay yerine Ekrem Karaca da gelir. Mesut'un eski istihbarattan tanıdığı biridir. Mesut'la birbirlerinden hoşlanmazlar. Kasada çalınan evrakta eski istihbaratçılar ve ailelerinin isimleri yazmaktadır. Mesut'un ve yakınlarının başı büyük derttedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: Bültenler

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