Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

7 saat önce

BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Koçak (49), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis, System.String[]

BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Koçak (49), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi'ne bulunan parkta, geçen yıl meydana geldi. İddiaya göre, parka birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında kavga çıktı. Bu sırada Yılmaz Koçak, üzerinde taşıdığı bıçağı Celil Tükenmez'in kalbine saplayarak, boğazını kesti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Koçak, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Canavarca hisle adam öldürmek" suçundan hakkında dava açılan Yılmaz Koçak'ın yargılanması tamamlandı. Koçak, karar duruşmasında, "KOAH hastasıyım. Uzun süreden beri tedavi görüyorum. Olay sırasında Celil Tükenmez, çok alkollüydü. Bıçağı da vardı, bana vuracaktı. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve savcının mütalaası doğrultusunda, sanık Yılmaz Koçak'a 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Yılmaz Koçak, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi
Anayasa Mahkemesi: Kişinin boşandığı eşine maaşından yüksek nafaka ödemesi hak ihlalidir Ev hapsi ile tahliye edilen kedicikler, örgütün ayarladığı özel villada kalıyor Yasak nedeniyle alkol satmadığı müşterisi tarafından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
19:50 Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
19:48 Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti - Son Dakika
19:48 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
19:48 İstanbul'da, 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Son Dakika
19:44 Çan Devlet Hastanesi'nde tahliye ve yangın tatbikatı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:54:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]