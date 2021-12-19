ARKADAŞINI DİNLEDİ TESİS KURDU, YILLIK 300 TON KÜLTÜR MANTARI ÜRETİYOR - Son Dakika

ELAZIĞ'da yaşayan Sinan Aydoğan (41), arkadaşının 'niye mantar işi yapmıyorsun' demesi üzerine sebzeciliği bırakıp mantar üretimine başladı. 2013 yılında mantar pazarlamasını yapan Aydoğan, şimdi kurduğu tesiste yıllık 300 ton kültür mantarı üretiyor. Aydoğan, 2015 yılında amatör olarak, 2017 yılında da 10 bin metrekarelik alan üzerine 1250 metrekare kapalı alanda profesyonel olarak kültür mantarı üretmeye başlayarak, 10 kişiye de istihdam sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Sinan Aydoğan, 2013 yılında sebzecilik yaptığı sırada orada çalışan bir arkadaşının 'niye mantar işi yapmıyorsun' demesi üzerine sebzeciliği bırakıp mantar işine girdi. İlk olarak mantar pazarlamasına başlayan Aydoğan, 2015 yılında amatör olarak, 2017 yılında da 10 bin metrekarelik alan üzerine 1250 metrekare kapalı alanda profesyonel olarak kültür mantarı üretmeye başladı. 24 odadan yıllık 300 ton kültür mantarı üreten Aydoğan, 10 kişiye de istihdam sağlıyor. Devlet desteği almadan tesisi kuran Aydoğan'ın hedefi teşvik alarak ilk önce kendi kompostunu hazırlamak, daha sonra üretim kapasitesini artırıp bölge illerine mantar satmak.

'YILLIK 700 TON MANTAR ÜRETİMİ YAPILIYOR'

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'da 9 adet mantar üretim tesisi olduğunu belirterek, Bunlardan 4 tanesi istiridye, 5 tanesi de kültür mantarı üretimi yapıyor. Kapasiteye baktığımız zaman bölgede en çok kapasiteli üretimi yapan illerdeniz. Yıllık ortalama 700 ton civarında bir üretim gerçekleştiriyoruz dedi.

Mantar üreticisi Sinan Aydoğan, Malatya'da mantar üretimi yapan bir tesisi gezdikten sonra işi koyulduğunu ifade ederek, Önce mantar pazarlaması ile başladım. 2015 yılında da amatör bir şekilde üretimine başladım. 2017'nin ortalarında da burayı kurduk. O günden bu yana profesyonel bir şekilde üretiyoruz. Burası 1250 metrekare kapalı alan. 24 odamız var. 24 odada 3 gün aralıklarla komposta ekim yapıyoruz. 24 günden sonra her gün mantarımız olmuş oluyor, Yıllık yaklaşık 300 ton civarında mantar üretiyoruz. Elazığ ve Malatya civarına satışlarımızı yapıyoruz. Burada 10 personel çalışıyor. Tesisimizi büyütmeyi, daha profesyonel bir şekilde yapmayı, daha güzel bir sistemi oturtmayı düşünüyoruz diye konuştu.