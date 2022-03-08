Arkadaşının attığı tokat nedeniyle yaşamını yitiren motosiklet tutkunu kişi defnedildi - Son Dakika

Edirne'de arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra 19 gün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden Mehmet Ramiz Nevrekop, toprağa verildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 44 yaşındaki Nevrekop dün vefat etmişti.

Nevrekop için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Kentteki bir motosiklet kulübünün de başkanı olan Nevrekop'un tabutunun başına motosiklet kaskı ve fotoğrafı konuldu.

Cenaze namazı, ikindi vaktinde Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırıldı.

Nevrekop'un naaşı cenaze aracına konduktan sonra oluşturulan motosiklet konvoyu eşliğinde Buçuktepe Mezarlığına götürüldü. Nevrekop, okunan duaların ardından defnedildi.

Cenaze törenine Nevrekop'un ailesi ve yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, farklı illerinden gelen çok sayıda motosiklet derneği üyesi katıldı.

Tokat sonrası bayılması görüntülere yansımıştı

Mehmet Ramiz Nevrekop'a Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.

Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti.