Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı

İngiltere'de Mariah Carey hayranı bir kadın, iş arkadaşlarının yanlış anlaması sonucu doğum gününü Nobel ödüllü Polonya asıllı Fransız bilim kadını Marie Curie'nin fotoğrafının yer aldığı bir pastayla kutladı. Bu yanlışlık sosyal medyada büyük yankı buldu.

Adının Siobhan olduğu belirtilen kadın, bir sohbet sırasında doğum gününde Mariah Carey temalı bir pasta istediğini söyledi.

Siobhan'ı yanlış anlayan iş arkadaşları, pastaya Amerikalı şarkıcı Carey'nin yerine tarihte iki farklı alanda (fizik ve kimya) Nobel kazanan tek bilim insanı olan Marie Curie'nin fotoğrafını koydurttu.

Pastada radyum ve polonyum maddelerini bulan ve kanserle mücadelede çığır açan Curie'nin siyah-beyaz fotoğrafının etrafına pembe mumlu kapkekler konuldu.

Siobham'ın Kanada'da yaşayan kuzeni Harriet Lye'nın paylaştığı pasta fotoğrafı Twitter'da 202 bin beğeni aldı.

43 bin kişinin yeniden paylaştığı mesajda esprili yorumlar yer aldı.

'Radyasyonlu pasta'

Sara O'Leary adlı bir kullanıcı, "Oğlum pastasına ne yazılmasını istediğini soran pastacıya 'Kahrolsun Kapitalizm' demişti. Ama bu, ondan daha iyi' dedi.

Bazı kullanıcılar yanlışlıkla da olsa, pastaya Marie Curie'nin fotoğrafının konulmasının daha iyi olduğunu söyledi.

Kimi kullanıcılarsa, 1934'te ölen Marie Curie'nin radyoaktivite alanındaki keşiflerine gönderme yaparak pastanın radyasyonlu olabileceğini yazdı.