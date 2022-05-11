Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu - Son Dakika
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Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu

11.05.2022 16:00
Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu

Yusuf Bingöl adlı üniversite öğrencisi Samsun'un Atakum ilçesinde arkadaşlarına veda mesajı bıraktıktan sonra Karadeniz'e atlayarak intihar etti. Genç adamın cansız bedeni sabaha karşı bulundu.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Yasin Bingöl, girdiği bunalım sonucu gece saat 01.30 sıralarında arkadaşına veda mesajı attı ve daha sonra da Halk İskelesi'nden Karadeniz'e atladı. Hemen Halk İskelesi'ne giden arkadaşları, Yasin Bingöl'ün mont, cep telefonu ve ayakkabısı ile bazı eşyalarını buldu.

CANSIZ BEDENİ SABAHA KARŞI BULUNDU

Durum polise bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde arama çalışması yaptı. Sabaha karşı Yasin Bingöl'ün cansız bedeni bulundu ve sudan çıkarıldı.

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Üniversiteli gencin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Yasin Bingöl, Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu - Son Dakika


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