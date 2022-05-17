Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu

17.05.2022 12:01
Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla yüzmeye gittiği derede suya giren Ali İhsan Okudan (9), boğuldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla yüzmeye gittiği derede suya giren Ali İhsan Okudan (9), boğuldu.

Geçen pazar günü, Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki Koducak Deresi'ne 2 arkadaşıyla yüzmeye giden Ali İhsan Okudan, suya girdi. Okudan'ın yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkmaması üzerine telaşlanan arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bu sırada olay yerine gelen yakınları, Ali İhsan Okudan'ı bularak sudan çıkardı. Sağlık ekibi Ali İhsan Okudan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Okudan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Ailesinin teslim aldığı Okudan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Töngüşlü Mezarlığı'na defnedildi. Ali İhsan Okudan'ın 22 Mayıs'ta 10 yaşına gireceği öğrenildi.


Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu
Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu
Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu
Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu
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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Pazar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşlarıyla dereye giren Ali, boğuldu - Son Dakika


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