Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gerger Caddesi üzerinde yürüyen 3 arkadaş, şakalaşmaya başladı.
Bu sırada gençlerden biri dengesini kaybederek bir iş yerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, genç kırılan camdan içeri düştü. Kısa süre sonra kendi imkanlarıyla iş yerinden çıkan gencin ayakta durmakta zorlandığı ve sendelediği görüldü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederken, arkadaşlardan birinin olay yerinden kaçtığı, diğer 2 kişinin ise vatandaşlara durumu anlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?