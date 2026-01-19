Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gerger Caddesi üzerinde yürüyen 3 arkadaş, şakalaşmaya başladı.

ÇARPTIĞI CAMIN KIRILMASI İLE İÇERİ DÜŞTÜ

Bu sırada gençlerden biri dengesini kaybederek bir iş yerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, genç kırılan camdan içeri düştü. Kısa süre sonra kendi imkanlarıyla iş yerinden çıkan gencin ayakta durmakta zorlandığı ve sendelediği görüldü.

BİRİ KAÇTI, DİĞERLERİ OLAYI ANLATTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederken, arkadaşlardan birinin olay yerinden kaçtığı, diğer 2 kişinin ise vatandaşlara durumu anlatmaya çalıştığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.