Arkas Spor, erteleme maçında Arhavi Voleybol'a konuk olacak
13.10.2020 10:07
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Arhavi Voleybol ile karşılaşacak.
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Arhavi Voleybol ile karşılaşacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, erteleme maçında kayıp yaşamak istemediklerini belirtti.
Her maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu bildiren Özden, "Tüm maçlar bizim için çok önemli ve her maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Arhavi Voleybol karşısına da galibiyet için çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Arhavi Voleybol ile Arkas Spor arasında Arhavi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 13.00'te başlayacak.
Son Dakika Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü Sihir Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Kanada'da Ermeniler, Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdı Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş