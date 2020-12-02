Arkasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasında sponsorluk anlaşması

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas spor'un, 2020-2021 sezonu için sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu.

Arkasspor Örnekköy Tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine; Arkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Osman ve Medicana International İzmir Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Şeyda Burcu İkiz katıldı.

Sağlık anlamında hassas bir dönemden geçildiğini belirten Arkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Osman, verdikleri destek için Medicana Sağlık Grubuna teşekkür ederek, "Böylesine önemli günlerde Medicana Sağlık Grubunun sponsorluğu bizler için oldukça önemli. Medicana Sağlık Grubu ailesine teşekkür ediyor, bu iş birliğinin uzun yıllar sürmesini diliyoruz" diye konuştu.

Medicana International İzmir Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Şeyda Burcu İkiz de, sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi. Tüm spor branşlarına destek olduklarını kaydeden İkiz, "Ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemize önemli başarılar kazandırmış Arkasspor'un sağlık sponsoru olmaktan mutluyuz. Bu iş birliğinin ileriki yıllarda da sürmesini arzu ediyoruz. Ülkemizi CEV Şampiyonlar Liginde temsil edecek Arkasspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR