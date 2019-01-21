Son Dakika Haberleri: Arkas Spor'un Konuğu İkbal Afyon Belediye Yüntaş

Arkas Spor'un Konuğu İkbal Afyon Belediye Yüntaş

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında yarın İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek Arkas Spor'un kulüp basın sözcüsü Uğur Özden, "Her maç bizim için çok değerli." dedi.

Arkas Spor'un Konuğu İkbal Afyon Belediye Yüntaş, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında yarın İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek Arkas Spor'un kulüp basın sözcüsü Uğur Özden, "Her maç bizim için çok değerli." dedi.

Özden, yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaştıklarını belirtti.

Yükselişlerini İkbal Afyon Belediye Yüntaş maçıyla sürdürmek istediklerini aktaran Özden, "Ligdeki güzel oyunumuzu İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşısında da devam ettirmek istiyoruz. Her maç bizim için çok değerli. Taraftarımızı da desteğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile İkbal Afyon Belediye Yüntaş arasındaki müsabaka Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yarın saat 18.00'de oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Spor
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