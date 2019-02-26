Son Dakika Haberleri: Arkasspor Avrupa'da Perdeyi Kapatıyor

Arkasspor Avrupa'da Perdeyi Kapatıyor

1 saat önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kaybederek son sırada yer alan Arkasspor, yarın son hafta mücadelesinde İtalya'da lider Sir Colussi Sicoma Perugia ile karşı karşıya gelecek.

Arkasspor Avrupa'da Perdeyi Kapatıyor, System.String[]


2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kaybederek son sırada yer alan Arkasspor, yarın son hafta mücadelesinde İtalya'da lider Sir Colussi Sicoma Perugia ile karşı karşıya gelecek. 

Palasport Evangelisti Perugia Spor Salonu'nda saat 22.30'da başlayacak müsabakayı Slovak Igor Schimpl ve Çekyalı Vlastimil Kovar hakem ikilisi yönetecek. İddiası bulunmayan İzmir temsilcisi evinde rakibine 3-1 yenilmişti. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Şampiyonlar Ligi'nde her maçın ayrı bir tecrübe olduğunu belirterek, "İtalya'nın en güçlü takımlarından biriyle oynayacağız. Puan almak istiyoruz ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:14 Kaynak: DHA

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