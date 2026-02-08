Armoni Mızıkası 200 Yaşında

Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumu olan ve 1826 yılında Muzika-i Hümayun adıyla kurulan Armoni Mızıkası Komutanlığı 200'üncü kuruluş yılını kutluyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten ve Türkiye'nin en eski çok sesli müzik kurumu olan Armoni Mızıkası Komutanlığı, 1826'da Muzika-i Hümayun adıyla İstanbul'da kuruldu.

Cumhuriyet'in ilanının ardından 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Ankara'ya taşınan Armoni Mızıkası Komutanlığı, bünyesine 1975'te vatani görevini yapan müzisyen erbaş ve erlerden oluşan Moral Ekibi ile 2006'da Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) orkestrasını dahil ederek bugünkü yapısına kavuştu.

Armoni Mızıkası, kadrosunda bulunan orkestralar ile üst düzey devlet törenlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında katıldığı tören, festival ve müzikal etkinliklerde Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kültürel yüzünü sahneye taşıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 200 yıldır kesintisiz olarak görevine devam eden Armoni Mızıkası Komutanlığı personelinin faaliyetlere hazırlık sürecini görüntüledi.

İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör de burada görev aldı

Türkiye'yi yurt içinde ve dışında başarıyla temsil eden kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Armoni Mızıkası Komutanı Bando Albay Levent Türkel, "Armoni Mızıkası Komutanlığı, 1826 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Muzika-i Hümayun adıyla İstanbul'da kurulmuş ve kurumun başına 28 yıl hizmet verecek olan İtalyan bando şefi Giuseppe Donizetti getirilmiştir. Donizetti'nin ölümünün ardından sırasıyla Callisto Guatelli, İspanyol Fernando d'Aranda kurumumuzda komutanlık ve şeflik vazifelerini yürütmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

Albay Türkel, II. Meşrutiyet'in ilanının ardından 1908 yılında ilk Türk orkestra şefi olan Saffet Atabinen'in görevi devraldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırasıyla Zati Arca, İstiklal Marşı'mızın bestecisi Osman Zeki Üngör gibi değerli birçok müzik insanı kurumumuzda hem komutanlık hem de şeflik vazifelerini yürütmüşlerdir. Cumhuriyet'in ilanının ardından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1924 yılında kurum başkent Ankara'ya taşınmış ve kesintisiz olarak 200 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüzde Armoni Mızıkası Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlı olup teşkilatında tören ve konser ekibi, Türk Armoni Yıldızları orkestrası, Moral Ekibi, sahne destek kısmı ve hizmet takımı bulunmaktadır. Armoni Mızıkası Komutanlığı, bünyesinde bulunan orkestralar ve ekiplerle Milli Savunma Bakanlığını ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında katılmış olduğu festival, tören ve müzikal etkinliklerde büyük bir başarıyla temsil etmektedir."

Tören ve Konser Ekibi

Armoni Mızıkası Komutanlığı çatısı altında Tören ve Konser Ekibi, Türk Armoni Yıldızları ve Moral Ekibi olmak üzere 3 ayrı müzik ekibi ve orkestra bulunuyor.

Tören ve Konser Ekibindeki her personel, göreve gitmeden önce kendi uzmanlık alanı olan enstrümanı ilk olarak bireysel, daha sonra grubu ile çalışıyor. En son "meşkhane" adı verilen alanda konser öncesi son provalar alınıyor.

Ekip hakkında bilgi veren Armoni Mızıkası Komutanlığı Tören ve Konser Ekip Komutanı Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu da orkestranın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının seçkin personelinden oluştuğunu ve MSB'nin bando ile ilgili faaliyetlerini icra eden özel bir topluluk olduğunu aktardı.

Erdoğdu, "Orkestramız yurt içinde ve yurt dışında tören, konser ve birçok müzikal etkinlikte bulunmakta, ülkemizi ve Bakanlığımızı başarıyla temsil etmektedir. Orkestramızda 62 personel bulunmaktadır, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşmaktadır. Trompet, trombon, korno, bariton, öfonyum, tuba gibi bakır enstrümanların yanı sıra flüt, obua, klarnet ve fagot gibi tahta üflemeli çalgılar da mevcuttur orkestramızda. Orkestramız dünya bando repertuvarlarının seçkin eserlerini konserlerinde seslendirmektedir. 200'üncü yılda da halkımızı konserlerimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Moral Ekibi

Armoni Mızıkası Komutanlığı çatısı altında yer alan ekiplerden biri olan Moral Ekibi ise Kuvvet Komutanlıklarında vazifesini sürdüren Mehmetçik içerisinden özenle seçiliyor. Müziğe yeteneği olan askerler bu ekibe dahil oluyor ve vatani görevlerinin yanı sıra kültürel eğitim de alıyorlar.

Zorunlu askerlik görevini ifa eden askerlerden oluşan Moral Ekibi, Mehmetçiğe moral vermek amacıyla düzenlenen konserlerde görev alıyor. Bu kapsamda bazen sınır hattındaki bir hudut karakoluna, bazen günlerce göreve çıkacak olan donanma birliğine, bazen de harekat görevinden yeni dönen muharip pilotların bulunduğu hava üslerine konuk oluyorlar.

Ekibe ilişkin bilgileri ise Moral Ekibi Komutanı Bando Binbaşı Ahmet Kerim Acar, şu şekilde anlattı:

"Moral Ekibi, Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde kurulmuş ve görevlerini icra eden bir müzik ekibidir. Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik, karargah ve kurumlarda personel ve personel ailelerine ve zor şartlarda görev yapan personele moral ve motivasyonu artırmak amaçlı konserler vermektedir. Moral Ekibi Kuvvet Komutanlıklarını icra eden müzisyen erbaş ve erlerden oluşmaktadır. Moral Ekibi Türk halk müziği, Türk sanat müziği, klasik Batı sanat müziği gibi farklı türlerde müzikler seslendirebilmektedir. Ayrıca Ankara Garnizonu'nda üst düzey protokol faaliyetlerine müzik desteği sağlamaktadır"

TÜRKAY

Türk Armoni Yıldızları orkestrası kısa adıyla TÜRKAY, olarak biliniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordu-millet bütünleşmesi faaliyetleri kapsamında, 3 Mart 2006 yılında teşkil edilen TÜRKAY, kurulduğu tarihten bugüne kadar yurt içi ve dışında çok sayıda halk konseri, festival ve organizasyonda yer aldı.

TÜRKAY Komutanı Bando Yarbay Kerimcan Nayman da orkestraya ilişkin şunları kaydetti:

"Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, kısa adıyla TÜRKAY, 2006'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ordu ve Millet Bütünleşmesi faaliyetleri kapsamında Ankara'da kurulmuştur. Orkestra repertuvarında pop, caz, türkü ve güncel eserlerin özel düzenlemelerinden oluşan eserlere sahiptir. 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığına bağlanan orkestramız, ülkemizi ve Bakanlığımızı gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki tüm faaliyetlerde başarı ve gururla temsil etmektedir."

Ordunun kültürel diplomasi alanındaki modern yüzünü de sahneye taşıyan TÜRKAY, hafif müzik, caz, pop, türkü formundaki enstrümantal eserlerin farklı tür ve tarzlarda yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan geniş bir repertuvara sahip.