Arnavutköy'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Arnavutköy'de iş arkadaşları arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Afife Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, G.E. ve iş arkadaşı sokak üzerinde tartışmaya başladı. Hararetlenen tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kavga eden arkadaşlardan biri cebindeki bıçağı çıkartarak karşısındakine saldırdı. Bıçak ile yaralanan G.E. sokak ortasında yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahale sokaktaki vatandaşlar tarafından yapılırken bir kişinin tişörtünü çıkartıp tampon yaptığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralı G.E. ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. G.E.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis kavga ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL