ARNAVUTKÖY'DE, ÇİN PAZARINDA ÇALIŞAN KİŞİ ÖNLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE, ÇİN PAZARINDA ÇALIŞAN KİŞİ ÖNLEMİ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE, ÇİN PAZARINDA ÇALIŞAN KİŞİ ÖNLEMİ

29 dakika önce

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu.

ARNAVUTKÖY'DE, ÇİN PAZARINDA ÇALIŞAN KİŞİ ÖNLEMİ, System.String[]

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

Hastane içinden görüntü

Maske takanların görüntüsü

Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden görüntü

Özel kıyafetli sağlık görevlilerinden görüntü

Hastanın ambulansa bindirilmesi

Vatandaş ile röp

Genel ve detaylar


- İstanbul
Arnavutköy Devlet Hastanesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Filipinler'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle, Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş başvurdu Deprem Bilimci Profesör: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm Depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 09:19:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ARNAVUTKÖY'DE, ÇİN PAZARINDA ÇALIŞAN KİŞİ ÖNLEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]