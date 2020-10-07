ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK TELLERİNDEN KIVILCIM SIÇRADI, OTLUK ALAN TUTUŞTU - Son Dakika

ARNAVUTKÖY Haraççı'da elektrik direğindeki teller anda tutuştu. Patlamalarla etrafa saçılan kıvılcımlar direğin etrafındaki otları tutuşturunca mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından elektrik tellerinin, bağlı oldukları direkten koptuğu ve çevreye kıvılcımlar yaydığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.