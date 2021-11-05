Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada - Son Dakika

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Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Dur ihtarına uymayıp polisten kaçan şüpheli bacağından vurularak durduruldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de şüphe üzerine durdurmak istenen kamyonet sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonunda kamyonetten inip kaçmaya devam ederken, ayağından vurularak durduruldu. Şoförün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameraya yansıdı.

. Polislerin bir noktada sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü bir memuru kaldırıma sıkıştırarak kaçmaya devam etti. İkinci kez yaşanan kovalamaca da polis kamyonetin lastiklerine ateş açarak şüpheliyi durdurdu, kamyonet şoförünün de ayağından vurulduğu film sahnelerini aratmayan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye böyle görüntülendi.

Arnavutköy'de şüphe üzerine durdurmak istenen kamyonet sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin sıkıştırarak durdurmak istediği kamyonetin sürücüsü, bir polis memurunu kaldırıma sıkıştırarak kaçmaya devam etti. Polisin, Boğazköy İsmet İnönü Caddesinde kamyonetin lastiklerine ateş ederek durdurduğu kamyonetin sürücüsü de ayağından vuruldu. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Ayağından vurulan sürücü E.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüleceği öğrenildi.

Polisin kamyonet sürücüsü ile yaşadığı kovalamaca ve sürücünün yakalandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.